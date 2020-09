Milano, esplosione in un appartamento a Porta Romana: almeno sei feriti, uno è grave – Video (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 7 di questa mattina, 12 settembre, un’esplosione si è verificata in un palazzo in piazzale Libia, nel quartiere Porta Romana, verso la zona Sud di Milano e molto vicina al centro. I residenti raccontano di aver sentito un boato fortissimo che ha fatto tremare i palazzi della zona. Secondo il Corriere della sera, l’esplosione ha interessato un appartamento al piano terra al civico 20 e ha distrutto almeno tre piani del palazzo, ma i danni coinvolgerebbero almeno otto piani dello stabile che ne conta dieci. Sul posto sono in arrivo diverse squadre dei Vigili del fuoco. Al momento ci sarebbero almeno sei feriti, curati direttamente sul posto a bordo delle ambulanze. Uno di loro ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 7 di questa mattina, 12 settembre, un’si &e; verificata in un palazzo in piazzale Libia, nel quartiere, verso la zona Sud die molto vicina al centro. I residenti raccontano di aver sentito un boato fortissimo che ha fatto tremare i palazzi della zona. Secondo il Corriere della sera, l’ha interessato unal piano terra al civico 20 e ha distruttotre piani del palazzo, ma i danni coinvolgerebberootto piani dello stabile che ne conta dieci. Sul posto sono in arrivo diverse squadre dei Vigili del fuoco. Al momento ci sarebberosei, curati direttamente sul posto a bordo delle ambulanze. Uno di loro ...

