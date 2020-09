Milano, esplosione in palazzo: 6 feriti, uno grave. Coinvolti tre piani, ipotesi fuga gas (Di sabato 12 settembre 2020) Violenta esplosione a Milano, in una palazzina della zona di Porta Romana. Sei i feriti, uno è grave. Coinvolti i primi tre piani, ipotesi fuga di gas. I soccorsi sono scattati quando un... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 settembre 2020) Violenta, in una palazzina della zona di Porta Romana. Sei i, uno &ei primi tredi gas. I soccorsi sono scattati quando un...

