L’ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte: il silenzio e la speranza di giustizia (Di sabato 12 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte torna a casa e c’è tutto il paese a guardare atterrito. La macchina grigia che trasporta il feretro, due volanti della polizia locale davanti e due dietro, si muove discreta lungo la prima corsia dell’autostrada Roma-Napoli. Poi devia per Colleferro e percorre i 10 chilometri che conducono oltre il confine con la Ciociaria e la provincia di Frosinone e che dallo svincolo conducono al campo sportivo che si trova ai piedi del paese di Paliano. LUNGO LA … Continua L'articolo L’ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte: il silenzio e la speranza di giustizia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 settembre 2020)torna a casa e c’è tutto il paese a guardare atterrito. La macchina grigia che trasporta il feretro, due volanti della polizia locale davanti e due dietro, si muove discreta lungo la prima corsia dell’autostrada Roma-Napoli. Poi devia per Colleferro e percorre i 10 chilometri che conducono oltre il confine con la Ciociaria e la provincia di Frosinone e che dallo svincolo conducono al campo sportivo che si trova ai piedi del paese di Paliano. LUNGO LA … Continua L'articolo L’ultimo: ile ladiproviene da il manifesto.

OfficialASRoma : L'omaggio a Willy, nel giorno dell'ultimo saluto ?? - Agenzia_Ansa : Oggi l'ultimo saluto a #Willy. Un fiume di maglie bianche. C'è anche il premier #Conte LA FOTODIRETTA #ANSA - HuffPostItalia : Un fiume di maglie bianche e commozione: l'ultimo saluto di Paliano a Willy - TuttoQuaNews : RT @gazzettamantova: Omicidio Colleferro, un fiume bianco inonda Paliano: in migliaia per l'ultimo saluto a Willy - antobon2 : RT @andrew_verd: Ciao Willy, oggi nel giorno del tuo funerale, anche se non fisicamente, col pensiero siamo tutti con te. Che questo clima… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo saluto Da Castello l'ultimo saluto «alla nostra Angela» VicenzaToday