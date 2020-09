La principessa delle Asturie in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) La misura è stata ordinata per tutta la sua classe a causa di una compagna risultata positiva Leggi su media.tio.ch (Di sabato 12 settembre 2020) La misura è stata ordinata per tutta la sua classe a causa di una compagna risultata positiva

(ANSA) - ROMA, 12 SET - La principessa Eleonora delle Asturie, la 14enne erede al trono di Spagna, è in quarantena dopo che una sua compagna di classe è risultata positiva al test del coronavirus: lo ...

