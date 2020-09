Kate Middleton, la pressione su di lei crescerà sempre più (Di sabato 12 settembre 2020) Da diverso tempo a questa parte, la Duchessa di Cambridge Kate Middleton sta vedendo il numero dei suoi incarichi crescere notevolmente. Il percorso di preparazione al futuro ruolo di Regina consorte è ormai avviato e la moglie di William ha dimostrato sempre di essere impeccabile nella gestione degli impegni. Secondo il giornalista Antonio Caprarica, la pressione su Lady Middleton è destinata ad aumentare sempre di più. Intervenuto nel corso di una puntata del podcast God Save the Queen, il celebre giornalista, grande esperto delle vicende di The Firm, ha sottolineato che, a suo avviso, Kate avrà un ruolo salvifico per la dinastia dei Windsor. Per suffragare il suo punto di vista e per far capire agli ascoltatori l’importanza che ... Leggi su dilei (Di sabato 12 settembre 2020) Da diverso tempo a questa parte, la Duchessa di Cambridgesta vedendo il numero dei suoi incarichi crescere notevolmente. Il percorso di preparazione al futuro ruolo di Regina consorte è ormai avviato e la moglie di William ha dimostratodi essere impeccabile nella gestione degli impegni. Secondo il giornalista Antonio Caprarica, lasu Ladyè destinata ad aumentaredi più. Intervenuto nel corso di una puntata del podcast God Save the Queen, il celebre giornalista, grande esperto delle vicende di The Firm, ha sottolineato che, a suo avviso,avrà un ruolo salvifico per la dinastia dei Windsor. Per suffragare il suo punto di vista e per far capire agli ascoltatori l’importanza che ...

HilaryAlexander : RT @vogue_italia: Sempre bellissima Kate! ?? Ecco i suoi look autunnali da copiare ?? - NYyorkerInside : RT @vogue_italia: Sempre bellissima Kate! ?? Ecco i suoi look autunnali da copiare ?? - Rada00563645 : RT @vogue_italia: Sempre bellissima Kate! ?? Ecco i suoi look autunnali da copiare ?? - vogue_italia : Sempre bellissima Kate! ?? Ecco i suoi look autunnali da copiare ?? - infoitcultura : Venezia 2020, Cate Blanchett come Kate Middleton: chi ricicla meglio? -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Meghan Markle: ecco perché Kate Middleton l'ha delusa così tanto AMICA - La rivista moda donna La traversata in acqua di Charlène: 180 km dalla Corsica a Monaco

Grace Kelly portava a Monaco, per sostenere le cause umanitarie in cui si era impegnata, le star di Hollywood dove diventò una diva conquistando l’Oscar. Così arrivarono Gary Cooper e Frank Sinatra, A ...

Vacanze italiane per i Middleton: da Pippa a James tutti a godersi il mare

Pippa Middleton in Costiera Amalfitana, James Middleton al largo della Sicilia. Le vacanze dei fratelli della duchessa di Cambridge sono state italiane. La sorella di Kate si è regalata qualche giorno ...

Grace Kelly portava a Monaco, per sostenere le cause umanitarie in cui si era impegnata, le star di Hollywood dove diventò una diva conquistando l’Oscar. Così arrivarono Gary Cooper e Frank Sinatra, A ...Pippa Middleton in Costiera Amalfitana, James Middleton al largo della Sicilia. Le vacanze dei fratelli della duchessa di Cambridge sono state italiane. La sorella di Kate si è regalata qualche giorno ...