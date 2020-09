Funerali Willy Monteiro | molte magliette bianche | presente anche Premier Conte

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Si sono tenuti a Paliano idi, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito, celebrato da Monsignor Mauro Parmeggiani, ha visto una partecipazione numerosa (esauriti i 1.300 posti allestiti nell’area) esono state le, come chiesto dalla famiglia di, “come simbolo di purezza e gioventù“. Presenti alla cerimoniail presidente del Consiglio Giuseppee il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Il datore del ragazzo, l’albergatore di Artena che lo aveva assunto come cuoco e gli ex colleghi del ventunenne sono invece rimasti fuori. “era un ...