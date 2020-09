Focolaio Covid al centralino dell'Asst Civili (Di sabato 12 settembre 2020) Il 2 settembre un addetto del centralino dell'Asst Spedali Civili ha riportato mal di gola e un sapore strano in bocca, per questo motivo è stato eseguito il tampone, che è risultato positivo. Per ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020) Il 2 settembre un addetto delSpedaliha riportato mal di gola e un sapore strano in bocca, per questo motivo è stato eseguito il tampone, che è risultato positivo. Per ...

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo focolaio in #Puglia, 78 positivi a #Polignano in un'azienda ortofrutticola. Eseguiti 159 tamponi… - infoitinterno : Coronavirus, focolaio covid in un salumificio in Alto Adige - MariaLu91149151 : Il Gazzettino: Focolaio Covid in un hotel a Cortina. La metà dei dipendenti positiva al virus. - lavocedelne : Nuovo focolaio Covid in salumificio Alto Adige. A Cortina in un hotel, 10 dipendenti positivi al virus… - antonellina1986 : -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio Covid in un hotel a Cortina. La metà dei dipendenti positiva al virus Il Gazzettino Covid ad Acerra, il Pd contro il sindaco: «Nasconde il numero dei casi»

Aumentano i casi Covid, ma il Comune tace. A denunciare l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte del sindaco di Acerra Raffaele Lettieri sono i vertici del Pd locale. «Siamo sconcertati per la ma ...

Corea del Sud: coronavirus, per il decimo giorno consecutivo casi giornalieri sotto i 200

Seul, 12 set 12:39 - (Agenzia Nova) - Per il decimo giorno consecutivo, i casi giornalieri di coronavirus in Corea del Sud si sono mantenuti sotto quota 200, sebbene le autorità restino preoccupate da ...

Aumentano i casi Covid, ma il Comune tace. A denunciare l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte del sindaco di Acerra Raffaele Lettieri sono i vertici del Pd locale. «Siamo sconcertati per la ma ...Seul, 12 set 12:39 - (Agenzia Nova) - Per il decimo giorno consecutivo, i casi giornalieri di coronavirus in Corea del Sud si sono mantenuti sotto quota 200, sebbene le autorità restino preoccupate da ...