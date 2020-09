Dal 14 settembre si entrerà in Sardegna solo con test negativo al Covid (Di sabato 12 settembre 2020) Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha firmato la nuova ordinanza restrittiva anti Covid. Dal 14 settembre tutti i passeggeri che arriveranno nell’isola sono “invitati” a presentare un certificato di negatività al virus agli imbarchi di navi e aerei o ad autocertificare di essere risultati negativi a un test sierologico, molecolare o antigenico. In assenza di questo, è consentito effettuare un 48 tampone entro le ore dall’arrivo, con l’obbligo di comunicarne l’esito alle autorità sanitarie locali. Nella stessa ordinanza viene imposto da subito l’obbligo di indossare le mascherine 24 ore su 24 anche all’aperto, nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di un metro. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, tamponi a staff del Phi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 settembre 2020) Il governatore dellaChristian Solinas ha firmato la nuova ordinanza restrittiva anti. Dal 14tutti i passeggeri che arriveranno nell’isola sono “invitati” a presentare un certificato di negatività al virus agli imbarchi di navi e aerei o ad autocertificare di essere risultati negativi a unsierologico, molecolare o antigenico. In assenza di questo, è consentito effettuare un 48 tampone entro le ore dall’arrivo, con l’obbligo di comunicarne l’esito alle autorità sanitarie locali. Nella stessa ordinanza viene imposto da subito l’obbligo di indossare le mascherine 24 ore su 24 anche all’aperto, nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di un metro. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, tamponi a staff del Phi ...

