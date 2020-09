Covid, la Rai stoppa Elisir e I soliti ignoti. E spunta un caso al Gf Vip. Ecco cosa sta accadendo (Di sabato 12 settembre 2020) L’emergenza Coronavirus continua ad abbattersi sul piccolo schermo: slittamenti, rinvii, stop alle produzioni. Nelle scorse settimane Ballando con le stelle aveva comunicato la positività al Covid-19 del concorrente Daniele Scardina e del ballerino Samuel Peron. Lo show condotto da Milly Carlucci ha fatto slittare la messa in onda a sabato 19 settembre. E’ il quotidiano Il Tempo ad aggiungere alla lista nuovi casi che hanno costretto la Rai alla sospensione di due trasmissioni: soliti ignoti ed Elisir, il primo caso accertato con un tampone rapido mentre il secondo con uno molecolare. La presenza di due contagiati nei gruppi di lavoro ha portato all’intervento immediato della Rai che ha attivato le misure di sicurezza stabilite dai protocolli aziendali che prevedono interventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) L’emergenza Coronavirus continua ad abbattersi sul piccolo schermo: slittamenti, rinvii, stop alle produzioni. Nelle scorse settimane Ballando con le stelle aveva comunicato la positività al-19 del concorrente Daniele Scardina e del ballerino Samuel Peron. Lo show condotto da Milly Carlucci ha fatto slittare la messa in onda a sabato 19 settembre. E’ il quotidiano Il Tempo ad aggiungere alla lista nuovi casi che hanno costretto la Rai alla sospensione di due trasmissioni:ed, il primoaccertato con un tampone rapido mentre il secondo con uno molecolare. La presenza di due contagiati nei gruppi di lavoro ha portato all’intervento immediato della Rai che ha attivato le misure di sicurezza stabilite dai protocolli aziendali che prevedono interventi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rai Francia, il primo ministro Castex annuncia misure per arginare il Covid Rai News Francia, il primo ministro Castex annuncia misure per arginare il Covid

Quarantena ridotta da 14 a 7 giorni. Sono 42 i dipartimenti classificati come zone ad alto rischio, tra cui Marsiglia e Bordeaux. Vietata a Tolosa la manifestazione dei gilet gialli Condividi 11 sette ...

Nuova ordinanza anticovid del governatore Solinas: cambiano le regole per entrare in Sardegna

DA lunedì 14 "invito" ad effettuare test o a presentare autocertificazione. I passeggeri senza il test in partenza che accettano di fare il tampone in Sardegna sono obbligati a restare all'isolamento ...

