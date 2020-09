Coronavirus nel Lazio, lieve calo dei contagi: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di sabato 12 settembre 2020) Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 98 sono a Roma e un decesso. Aumentano i tamponi e diminuiscono i casi. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 sono 34 i casi nelle ultime 24h e di questi ventisei sono i casi di rientro, ventidue con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dalla Spagna e uno dall’Abruzzo. Un caso ha un link familiare con un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 59 i casi nelle ultime 24h e tra questi quarantatre i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, trenta sono contatti della comunità peruviana, quattro dalla Romania, due dal Bangladesh, uno dall’Egitto e uno dall’Ucraina. Nove sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020) Su quasi 12 mila tamponi oggi nelsi registrano 148 casi di questi 98 sono a Roma e un decesso. Aumentano i tamponi e diminuiscono i casi. La situazione nelle Asl delNella Asl Roma 1 sono 34 i casi nelle ultime 24h e di questi ventisei sono i casi di rientro, ventidue con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dalla Spagna e uno dall’Abruzzo. Un caso ha un link familiare con un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 59 i casi nelle ultime 24h e tra questi quarantatre i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, trenta sono contatti della comunità peruviana, quattro dalla Romania, due dal Bangladesh, uno dall’Egitto e uno dall’Ucraina. Nove sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: in India altri 97 mila contagi in un giorno. Distribuiti i primi vaccini in Russia la Repubblica Covid, quasi 28,5 mln di casi nel mondo

Roma, 12 set. (Adnkronos) - Sono 28.481.413 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo, 915.356 i decessi legati alla malattia registrati a livello globale. I dati sono aggiornati dal Coronavirus Res ...

Coronavirus, salgono a tre i casi positivi a Caraffa di Catanzaro

CARAFFA (CATANZARO) – Salgono a tre i casi di Covid-19 registrati a Caraffa di Catanzaro ... componenti del nucleo familiare del primo caso di Covid registrato a Caraffa nel giorni scorsi (LEGGI LA ...

