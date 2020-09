Atletico Madrid | Simeone positivo al Covid-19

(Di sabato 12 settembre 2020) Diegoè risultatoal-19, lo storico allenatore dell'è stato sottoposto al tampone che ha dato esito. L'ex centrocampista argentino si trova in isolamento presso la propria abitazione e non presenta alcun sintomo riconducibile al virus. Nei giorni scorsi i colchoneros si erano visti interrompere all'improvviso gli allenamenti a causa di una positività di un uomo spesso a contatto con il club allenato da.LA NOTA DELL'caption id="attachment 939373" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliare sono stati sottoposti venerdì ai test appena rientrati dal ritiro di Los Angeles ...

Tegola per l’Atletico Madrid e per Diego Simeone. Il tecnico spagnolo, infatti, è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato dallo stesso club spagnolo che ha comunicato ufficialmente la no ...L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato ufficiale. Simeone - che era risultato negativo ai test eseguiti ...