Zaniolo | il professor Mariani | «Rientro affrettato? Stupidaggini»

Il professor Mariani ha parlato del nuovo infortunio al crociato sinistro di Nicolò Zaniolo in esclusiva a GianlucaDiMarzio.com Il professor Pierpaolo Mariani della Clinica Villa Stuart di Roma ha parlato dell'infortunio subito dal talento della Roma, Nicolò Zaniolo, in un'intervista esclusiva a GianlucaDiMarzio.com. Ecco le sue dichiarazioni: INTERVENTO IN AUSTRIA – «Se l'ho vista come una mancanza di fiducia nei miei confronti? Assolutamente no. Anzi spero che il collega in Austria lo operi bene, come fatto da me con il ginocchio destro. In fondo sono un tifoso anche io. Guardi, capita più spesso il contrario, ossia che i calciatori decidano di venire da me. Ormai dopo tanti anni di professione, faccio molte revisioni di interventi ...

