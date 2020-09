Zangrillo: «Se Berlusconi si fosse ammalato a marzo sarebbe morto» (Di venerdì 11 settembre 2020) Ieri sera il dottor Alberto Zangrillo, medico di Silvio Berlusconi, ha partecipato come ospite al programma “Piazzapulita”, su La7. Ha dichiarato che e il Cavaliere si fosse ammalato a marzo, sarebbe quasi certamente morto. «La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora». Il conduttore gli ha chiesto esplicitamente se Berlusconi sarebbe morto. La risposta di Zangrillo è stata: «Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade tanto per esagerare visto il personaggio di ... Leggi su ilnapolista

