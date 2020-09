Supercoppa A1 2020 | Treviso-Venezia 73-70 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) La Reyersubisce una clamorosa rimonta nel derby veneto contro la DeLonghi, che vince col punteggio di 73-70 nel match valido per ladi A1 di basket maschile: eccodel match e. Una partita abbastanza scontata nei primi due quarti, con gli ospiti forti di un vantaggio importante che sembrava incolmabile dai padroni di casa, ma già nel terzo quarto si sono manifestati evidenti segni di scricchiolio soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva dei lagunari, che hanno concesso tanti facili canestri a. E’ così che è arrivato il clamoroso sorpasso nell’ultimo quarto, in un finale al cardiopalma con il pareggio a quota 70 rotto a trenta secondi dalla fine dal canestro di Akele che di fatto ha ...