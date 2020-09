Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo – Il remake perfetto (Di venerdì 11 settembre 2020) by Hynerd.it Ubisoft, dopo l’ormai consueto leak pre-conferenza, annuncia il remake di un classico dei primi anni 2000: Prince of Persia – le Sabbie del Tempo. L’entusiasmo è stato sin da subito smorzato da una grafica “non al passo coi tempi”, che non comunica rottura con le origini quanto piuttosto continuità. I modelli dei personaggi non sono costruiti seguendo la modernità del foto-realismo, ma mantengono uno stile poligonale vicino a quello di produzioni per la settima generazione di console. Un pubblico viziato … su: Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo – Il remake perfetto Leggi su hynerd (Di venerdì 11 settembre 2020) by Hynerd.it Ubisoft, dopo l’ormai consueto leak pre-conferenza, annuncia ildi un classico dei primi anni 2000:of– ledel. L’entusiasmo è stato sin da subito smorzato da una grafica “non al passo coi tempi”, che non comunica rottura con le origini quanto piuttosto continuità. I modelli dei personaggi non sono costruiti seguendo la modernità del foto-realismo, ma mantengono uno stile poligonale vicino a quello di produzioni per la settima generazione di console. Un pubblico viziato … su:of: Ledel– Il

Daniele85094329 : @spaziogames Per me è una bomba sono felicissimo. A me bastava rivedere la scritta prince of Persia dopo anni e poi… - tech_gamingit : Sulla rete spunta uno screen di Prince of Persia che è ben differente dalla scena mostrata in gioco, alcuni ipotizz… - oOShinobi777Oo : Sulla rete spunta uno screen di Prince of Persia che è ben differente dalla scena mostrata in gioco, alcuni ipotizz… - infoitscienza : E se la grafica di Prince of Persia Remake non fosse quella vista nel trailer? - infoitscienza : Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, il trailer era una vecchia versione? Una nuova immagine lo proverebbe -