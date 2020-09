Palermo, Boscaglia: “Per la B una sola strada: pensare che la prossima sia la partita della vita. Tristezza per Martinelli” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha fatto il punto visto che oggi si conclude il ritiro a Petralia Sottana per i rosanero. “Abbiamo lavorato bene anche se non è facile qui al sud organizzare delle amichevoli con avversarie che adottano come noi il protocollo covid. Il Palermo deve andare in campo per vincere ma se non è giornata magari dobbiamo pensare di non perdere. Noi non dobbiamo pensare a lungo termine ma ragionare partita per partita. La prossima gara sarà quella della vita, se sarà questa la nostra filosofia sono sicuro che potremmo puntare a vincere il campionato. Dal punto di vista dell’organico non siamo al completo ma abbiamo una buona base che va completata. ... Leggi su itasportpress

