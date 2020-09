Meteo estremo su Cagliari, VIDEO: nubifragio peggiore da oltre un decennio (Di venerdì 11 settembre 2020) Il maltempo si è abbattuto in maniera davvero devastante in Sardegna, con epicentro sul capoluogo. Una serie di temporali hanno interessato l’Isola portando nubifragi a macchia di leopardo, a seguito dell’approssimarsi di un piccolo ma insidioso vortice ciclonico dalle Baleari. La shelf cloud impressionante che ha accompagnato l’arrivo del temporale su CagliariIl mare ancora caldo ha rinvigorito le celle temporalesche, le quali hanno arrecato disagi per la loro lenta evoluzione. Non è finita qui, con ancora il Meteo instabile che infierirà in Sardegna sino almeno alla giornata di sabato, ma con il vortice ciclonico in indebolimento ma sempre a ridosso dell’isola. Il peggio quindi è passato, anche se avremo altri temporali localmente forti. La giornata del 10 settembre 2020 entra di diritto nella ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Il maltempo si è abbattuto in maniera davvero devastante in Sardegna, con epicentro sul capoluogo. Una serie di temporali hanno interessato l’Isola portando nubifragi a macchia di leopardo, a seguito dell’approssimarsi di un piccolo ma insidioso vortice ciclonico dalle Baleari. La shelf cloud impressionante che ha accompagnato l’arrivo del temporale suIl mare ancora caldo ha rinvigorito le celle temporalesche, le quali hanno arrecato disagi per la loro lenta evoluzione. Non è finita qui, con ancora ilinstabile che infierirà in Sardegna sino almeno alla giornata di sabato, ma con il vortice ciclonico in indebolimento ma sempre a ridosso dell’isola. Il peggio quindi è passato, anche se avremo altri temporali localmente forti. La giornata del 10 settembre 2020 entra di diritto nella ...

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo weekend: temporali all'estremo Sud, piena estate altrove -… - ilmeteoit : #Meteo: #USA, è in atto #EVENTO #ESTREMO, senza #PRECEDENTI. Ecco #Cosa Sta #ACCADENDO - espertocasaclim : RT @wganapini: #ClimateCrisis Meteo estremo negli USA:dai +35°C alla neve in 12 ore - fordeborah5 : RT @meteoredit: In alcune zone degli Stati Uniti si è passati in poche ore dall'estate all'inverno (con la #neve!) Ecco i video ed il racco… - bikediablo : RT @wganapini: #ClimateCrisis Meteo estremo negli USA:dai +35°C alla neve in 12 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo Meteo: USA, è in atto EVENTO ESTREMO, senza PRECEDENTI. Ecco Cosa Sta ACCADENDO iL Meteo Lamborghini Aventador, realizzato l'esemplare numero 10.000

A 9 anni dal suo debutto sul mercato, è stato realizzato l'esemplare numero 10.000 di Lamborghini Aventador. Un traguardo storico, importante sia per la Casa di Sant'Agata che per il suo modello, che ...

La super ONDATA DI CALDO di settembre

Quando sembrava che l’Autunno potesse bruciare le tappe, ecco l’Anticiclone africano. Fido compagno di viaggio del mese di agosto, meno nei due mesi precedenti, vorrà ricordarci che l’Estate non è mic ...

A 9 anni dal suo debutto sul mercato, è stato realizzato l'esemplare numero 10.000 di Lamborghini Aventador. Un traguardo storico, importante sia per la Casa di Sant'Agata che per il suo modello, che ...Quando sembrava che l’Autunno potesse bruciare le tappe, ecco l’Anticiclone africano. Fido compagno di viaggio del mese di agosto, meno nei due mesi precedenti, vorrà ricordarci che l’Estate non è mic ...