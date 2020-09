M5S a un passo dalla scissione. Il retroscena: in molti pronti all’addio, ne hanno le tasche piene (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel M5S tornano a soffiare venti di scissione. In Aula alla Camera, l’ennesima prova delle tensioni interne. Quattro deputati hanno votato contro il decreto semplificazioni, 45 non hanno partecipato al voto e altri 31 erano in missione. «Per il momento non ho intenzione di lasciare il Movimento. Vedrò come si comporteranno nelle prossime settimane», dice all’Adnkronos Fabio Berardini (uno dei 4 contrari al decreto), che non esclude possibili addii nell’immediato futuro. «Penso che molti siano stufi di navigare a vista. Sicuramente se il Movimento non tornerà sulla retta via, per la difesa dei valori originari, credo che molti lo abbandoneranno». Il M5S, la piazza e la leadership Il M5S si prepara a tornare nelle piazze. Il 12 settembre ci ... Leggi su secoloditalia

