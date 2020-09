Il Giornale e il rito voodoo dietro l’aggressione a Salvini (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Giornale ha interpellato un esperto per ipotizzare un rito voodoo dietro l’aggressione a Salvini. Avete capito bene. L’antropologo è talmente convinto che inizia la sua spiegazione così: “Allora, premesso che a me sembra una persona fuori di testa”. Ma cosa c’entra il voodoo? La donna congolese che ha strappato il rosario a Salvini subirà le conseguenze del suo gesto: è stata denunciata dalla polizia. Secondo quanto spiegato, le accuse che potrebbero esserle contestate sono quelle di violenza privata, turbativa di comizio elettorale e resistenza a pubblico ufficiale. Ma per Andrea Bocchi Modrone, l’esperto antropologo interpellato dal Giornale “in Congo ... Leggi su nextquotidiano

