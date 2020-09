Il 16 settembre a Roma la presentazione di SIRLEY di Elisa Amoruso con Chiara Barzini e Paolo di Paolo (Di venerdì 11 settembre 2020) Elisa Amoruso SIRLEY Fandango Editore Da questo Romanzo è tratto il film Maledetta Primavera, diretto da Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti e GiamPaolo Morelli. “C’è una ragazzina, che è diversa dalle altre e anche da me, ha la pelle strana, quasi nera e i capelli gonfi, sembra un po’ matta, lei mi piace”. È il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia incasinata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo – suo fratello minore –, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di Roma, si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020)Fandango Editore Da questonzo è tratto il film Maledetta Primavera, diretto dacon Micaela Ramazzotti e GiamMorelli. “C’è una ragazzina, che è diversa dalle altre e anche da me, ha la pelle strana, quasi nera e i capelli gonfi, sembra un po’ matta, lei mi piace”. È il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia incasinata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo – suo fratello minore –, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di, si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è ...

Agenzia_Ansa : Il presidente della #Consob Paolo Savona è positivo al #coronavirus. Le sedi della Commissione di #Roma e #Milano r… - FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? ?? Si parte domenica 27 settembre, subito in campo i club di 2ª e 3ª fascia, ripos… - Agenzia_Ansa : L'Italia e lo #svilupposostenibile in diretta #streaming #ANSA2030 Martedì 15 settembre alle 15 l'evento su… - MariaLiviaPaltr : RT @MadameA02: Cari studenti che il 25 settembre scendete in piazza a Roma perché non vi sentite sicuri a scuola, onore a voi! Però quando… - CardelliAc : RT @MadameA02: Cari studenti che il 25 settembre scendete in piazza a Roma perché non vi sentite sicuri a scuola, onore a voi! Però quando… -