Gli Stati Uniti hanno davvero un’arma segreta? Ecco cosa sappiamo

Roma, 11 set – Gli Stati Uniti sono in possesso di una nuova, potentissima, arma segreta? Stando a quanto dichiarato ieri da Donald Trump sì: "Ho costruito un sistema d'arma nucleare che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese". Il presidente americano lo ha rivelato a Bob Woodward, celebre giornalista del Washington Post che svelò lo scandalo Watergate costato la poltrona a un altro leader della Casa Bianca: Richard Nixon. Il tycoon ha precisato che gli Usa hanno in mano una "roba della quale nessuno ha mai sentito parlare", nemmeno "Putin o Xi", ovvero i leader di Russia e Cina. "Quel che abbiamo è incredibile", ha detto Trump, che non è comunque nuovo a sparate roboanti. La rivelazione ha inevitabilmente scosso politici e media ...

Alla prima campanella di lunedì 14 settembre, a Bologna nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado sarà tutto pronto per accogliere le alunne e gli alunni in sicurezza negli spazi fun ...

Scuolabus Modena: accolte tutte le richieste giunte sino ad ora

che viene gestito direttamente dal Comune unitamente a quello che sarà previsto a servizio delle scuole San Carlo verso la palestra Fratellanza. Garantito anche il trasporto scolastico per gli alunni ...

