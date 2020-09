Ginecologo in sala parto con il Coronavirus: “Credevo fosse solo febbre” (Di venerdì 11 settembre 2020) Allarme all’ospedale di Alessandria nel reparto di ginecologia, dove un medico è risultato positivo al Covid19: era al lavoro nonostante avesse la febbre. L’Asl ha aperto un’inchiesta per appurare le responsabilità della catena di controllo che non ha verificato lo stato di salute del Ginecologo prima della sua presa di servizio. “Credevo fosse solo influenza” … L'articolo Ginecologo in sala parto con il Coronavirus: “Credevo fosse solo febbre” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Allarme all’ospedale di Alessandria nel redi ginecologia, dove un medico è risultato positivo al Covid19: era al lavoro nonostante avesse la febbre. L’Asl ha aperto un’inchiesta per appurare le responsabilità della catena di controllo che non ha verificato lo stato di salute delprima della sua presa di servizio. “Credevoinfluenza” … L'articoloincon il: “Credevofebbre” proviene da www.inews24.it.

Sassari, 11 settembre 2020 – Questa mattina intorno alle 12.10 al terzo piano della struttura infantile dell'Aou Sassari una donna di 33 anni positiva al Coronavirus ha messo al mondo un maschietto di

È un maschietto del peso di 3,360 Kg il primo bimbo nato a Sassari da mamma positiva al Covid 19. Il piccolo è nato questa mattina, alle ore 12,09, nella sala parto/operatoria Covid al terzo piano del

