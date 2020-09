Didattica a distanza: quando le lezioni online possono durare tutto l’anno (Di venerdì 11 settembre 2020) La scuola riparte e per i genitori sarà complicato tra orari di ingresso ed uscita, divieto di presenza per gli studenti che hanno febbre o sintomi da raffreddore e certificati per il rientro riuscire a far fronte quotidianamente all’organizzazione familiare e lavorativa. Una delle incognite è la cosiddetta DAD, la Didattica a distanza. Per chi è prevista? Per quanto tempo può andare avanti? Alcune scuole medie in mancanza di aule aggiuntive, docenti e banchi singoli hanno deciso di adottarla per ripartire. Ma solo alle superiori sarà consentita per tutta la durata dell’anno scolastico. Spiega il Messaggero: quando poi le lezioni saranno avviate, la Didattica a distanza sarà consentita solo tra i “grandi”, vale a dire ... Leggi su nextquotidiano

