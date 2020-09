"Devono farla fuori". Dagospia, bomba su Andrea Delogu: "Chiamate a destra e manca, vuole la sua testa", un caso in Rai? (Di venerdì 11 settembre 2020) Pochissime righe, ma esplosive, che "piovono" su Dagospia, nella consueta rubrica A lume di Candela, firmata da Giuseppe Candela. Si parla di Andrea Delogu, che ha da poco terminato la conduzione di La vita in diretta estate, su Rai 1 insieme a Marcello Masi. Edizione non fortunatissima del programma che ora ha lasciato campo libero ad Alberto Matano con La vita in diretta nella sua versione classica, che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto. E dunque, eccoci all'indiscrezione rilanciata da Dagospia, laddove si legge quanto segue: "Avvisate la bella Andrea Delogu che un potente e ambizioso professionista del piccolo schermo l'ha messa nel mirino. Chiamate a destra e manca per chiedere addirittura la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Pochissime righe, ma esplosive, che "piovono" su, nella consueta rubrica A lume di Candela, firmata da Giuseppe Candela. Si parla di, che ha da poco terminato la conduzione di La vita in diretta estate, su1 insieme a Marcello Masi. Edizione non fortunatissima del programma che ora ha lasciato campo libero ad Alberto Matano con La vita in diretta nella sua versione classica, che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto. E dunque, eccoci all'indiscrezione rilanciata da, laddove si legge quanto segue: "Avvisate la bellache un potente e ambizioso professionista del piccolo schermo l'ha messa nel mirino.per chiedere addirittura la sua ...

Cinquantamila nuovi positivi ogni settimana, quasi 10.000 soltanto nelle scorse 24 ore, e la Francia si prepara a un nuovo giro di vite. Le mascherine in strada e il distanziamento sociale non bastano ...

“Non possiamo rassegnarci, – ha concluso Piemontese – Non dobbiamo dire che non si può far nulla quando si vedono ragazzi andare verso lo sballo, gli eccessi fino ad arrivare alla morte. Dobbiamo ...

