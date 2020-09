Coronavirus, il dottor Farinella: 'Rianimazione piena all'ospedale Cervello di Palermo, non un bel segnale' (Di venerdì 11 settembre 2020) Il dottor Enzo Farinella lo ha definito 'non un buon segnale': l' ospedale Cervello di Palermo ha già esaurito i posti disponibili nel reparto Rianimazione. 'Un trend a cui non eravamo abituati, ma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) IlEnzolo ha definito 'non un buon': l'diha già esaurito i posti disponibili nel reparto. 'Un trend a cui non eravamo abituati, ma ...

Nicola_Firenze : Non va per niente bene. Stiamo dilapidando mesi di sacrifici dai quali non siamo usciti migliori. #iostocongimbe… - CorriereUmbria : Lite social tra Selvaggia Lucarelli e il dottor Zangrillo. Lei lo attacca su Berlusconi e lui la mortifica: 'Donna… - jamesx651 : I dubbi del dottor Stefano Montanari sull’emergenza Coronavirus - ManuelTucci2 : @Giulia24332194 @rageagainstxyz @azangrillo Sicura? Mi gira un link? Anzi no.. Glielo giro io.. - Fab_Couto : Ma quello del DOTTOR AUS che dice? LDLMMV -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dottor Sangue. “Reingegnerizzare il sistema trasfusionale e attirare i giovani medici”. Intervista a De Angelis nuovo Direttore del Cns

Sono queste alcune delle sfide per il prossimo quinquennio indicate da De Angelis al timone del Centro nazionale sangue dal mese di agosto. Ma sul tappeto c’è anche la necessità di aumentare i nuovi d ...

Covid-19, per la lotta al virus una cerimonia a Montemurlo

Si è svolta ieri sera nel parco di Villa Giamari la serata, voluta dal Comune di Montemurlo, per ringraziare coloro che sul territorio sono impegnati nella lotta al Covid-19. La serata si è aperta con ...

