Coppa Italia femminile 2020/2021: i gironi e le date (Di venerdì 11 settembre 2020) Coppa Italia femminile 2020/2021: sorteggiati i gironi per la Coppa nazionale. Ecco i dettagli e il regolamento Sorteggiati i gironi della Coppa Italia femminile 2020/21 presso la sede federale di via Po 36. I raggruppamenti prenderanno via il prossimo 27 settembre. Coppa Italia femminile: il sorteggio Gruppo A: Florentia, Hella Verona, Cittadella Gruppo B: Inter, Lazio, Brescia Gruppo C: Fiorentina, San Marino, Riozzese Gruppo D: Empoli, Ravenna, Chievo Verona Gruppo E: Juventus Women, Pink Bari, Pomigliano Gruppo F: Milan, Orobica, Cesena GRUPPO G: Sassuolo, Napoli, Pontendera GRUPPO H: Roma femminile, ... Leggi su calcionews24

