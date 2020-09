Conte, dopo le polemiche salta la partecipazione a Domenica In (Di venerdì 11 settembre 2020) salta il messaggio di Giuseppe Conte agli studenti, previsto durante la prossima puntata di Domenica In. Continuano le polemiche che nelle scorse ore hanno investito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la conduttrice Mara Venier. Il presidente del Consiglio infatti avrebbe dovuto registrare un breve messaggio di auguri indirizzato agli studenti che inizieranno la scuola lunedì 14 settembre. dopo le accuse durissime lanciate dai leader dell’opposizione, soprattutto Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Conte ha deciso che il messaggio di auguri non ci sarà. L’obiettivo è evitare che a fare le spese di questa bagarre mediatica sia la scuola. Gli auguri arriveranno da Mara Venier, come annunciato da lei stessa in un post sui social. La ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020)il messaggio di Giuseppeagli studenti, previsto durante la prossima puntata diIn. Continuano leche nelle scorse ore hanno investito il presidente del Consiglio Giuseppee la conduttrice Mara Venier. Il presidente del Consiglio infatti avrebbe dovuto registrare un breve messaggio di auguri indirizzato agli studenti che inizieranno la scuola lunedì 14 settembre.le accuse durissime lanciate dai leader dell’opposizione, soprattutto Matteo Salvini e Giorgia Meloni,ha deciso che il messaggio di auguri non ci sarà. L’obiettivo è evitare che a fare le spese di questa bagarre mediatica sia la scuola. Gli auguri arriveranno da Mara Venier, come annunciato da lei stessa in un post sui social. La ...

