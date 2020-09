"Con il Recovery Fund lo Stato diventerà più digitale", dice il ministro Amendola (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - C'è un punto che senza il cosiddetto Recovery Fund sarebbe sicuramente impossibile? InterviStato dal "Corriere della Sera" il ministro degli Affari europei Enzo Amendola risponde con sicurezza: "La digitalizzazione della pubblica amministrazione". E aggiunge: "Negli anni 60 il boom ebbe come simbolo l'autostrada del Sole, oggi l'autostrada del Sole dev'essere digitale, di cui va rifatto il disegno: va di nuovo unito il Paese, con più servizi per cittadini e imprese". Insomma, secondo il titolare degli Affari europei, "va ribaltato il rapporto fra Stato e cittadini. Gli imprenditori, le persone comuni, non dovranno più rincorrere decine di uffici diversi. Tutti i servizi devono diventare ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : Sul #Recovery plan il premier Conte al vertice Med7 di Ajaccio: 'Siamo partiti presto ma tempo mai abbastanza. Dobb… - davidealgebris : Mario Draghi premier e poi Presidente della Repubblica. Per investire €200 miliardi del European Recovery Fund. E… - ladyonorato : #Dombrovskis: “Monitoreremo che il denaro del Recovery Fund venga speso in linea con le raccomandazioni specifiche… - mariaro41534337 : RT @palamini_maria: 'Con il Recovery Fund l’Italia diventerà una colonia'. L’analisi di Giulio Tremonti - EY_Italy : RT @ComunicareDigit: Rivedi il Tech Talk di oggi con @LDRaimondo @sebastianobxl @EY_Italy @ConfindustriaTv @An_Bion su rete unica, bonus Tv… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Recovery Scienza e istruzione attendono con ansia il Recovery Plan L'HuffPost Videoconferenze al sicuro con Acronis Cyber Protect 15

Acronis Cyber Protect 15 integra in un unico prodotto backup, disaster recovery, antimalware di ultima generazione, cybersecurity e strumenti di gestione degli endpoint Acronis annuncia il lancio di A ...

Scienza e istruzione attendono con ansia il Recovery Plan

Anche quest’anno settembre è caratterizzato da molti convegni malgrado il rischio Covid-19 non sia ancora superato. Alcuni hanno una grande risonanza pubblica se agli stessi partecipano personalità de ...

Acronis Cyber Protect 15 integra in un unico prodotto backup, disaster recovery, antimalware di ultima generazione, cybersecurity e strumenti di gestione degli endpoint Acronis annuncia il lancio di A ...Anche quest’anno settembre è caratterizzato da molti convegni malgrado il rischio Covid-19 non sia ancora superato. Alcuni hanno una grande risonanza pubblica se agli stessi partecipano personalità de ...