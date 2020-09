Caldoro attacca De Luca: “Un falso eroe, è il presidente più contagiato d’Italia” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStefano Caldoro sferra un nuovo attacco a Vincenzo De Luca. Il palcoscenico stavolta è la trasmissione Coffee Break andata in onda su La7. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania non si è risparmiato: “Capisco l’emotività dovuta al Covid e al lockdown, ma dico ai campani che bisogna votare con la testa e distinguere i veri eroi dai falsi eroi di guerra, quelli che si sono nascosti in un bunker nel periodo del lockdown”. Caldoro ha poi ricordato come i sondaggi fossero di tutt’altro tenore prima dello scoppio della pandemia: “Il centrodestra aveva un vantaggio stabile di 15 punti e De Luca era ormai portato al pensionamento dopo 5 anni. I cittadini avevano le idee chiare in merito, poi c’è stato ... Leggi su anteprima24

