Calciomercato Serie B e Serie C, tutte le trattative: continua il valzer di attaccanti (Di venerdì 11 settembre 2020) Non solo la Serie A, operazioni caldissime anche in Serie B e Serie C. Ecco tutte le trattative del giorno, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Grande colpo de Pordenone: preso Davide Diaw dal Cittadella per circa 2 milioni di euro. Come portiere attende Vicario (ex Perugia) dal Cagliari ma valuta anche Scuffet (ex Spezia) dell’Udinese, a centrocampo assalto al Genoa per avere Calò (ex Juve Stabia). Il Pisa è riuscito a riavere Vido. Il passaggio di Tutino (ex Empoli) dal Napoli alla Salernitana si è arenato, inserimento del Lecce. La Reggina su Jallow, il Chievo ha messo gli occhi su Melchiorri del Perugia. La Reggiana su Monachello. Il Vicenza prepara lo sforzo per Galabinov, verso la Spagna ... Leggi su calcioweb.eu

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : #calciomercato #Higuain, addio #Juventus. Risolve il contratto e vola negli Stati Uniti: giocherà nell'#InterMiami… - Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - CalcioWeb : #Calciomercato #SerieB e #SerieC, tutte le trattative: continua il valzer di attaccanti - - NotiziarioC : Ternana, calciomercato: Peralta firma un biennale con le fere -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B LIVE | Tutte le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com De Laurentiis positivo, trema la serie A: quel microfono e Vigorito sullo stesso aereo

Le ha rotte, anzi le ha frantumate a chiunque, prima, durante e dopo il lockdown. Dunque nessuno si meravigli se qualche collega buontempone abbia sparso la voce di quel malessere figlio di una «abbuf ...

Napoli, De Laurentiis positivo al coronavirus

Il Napoli ha confermato attraverso il proprio sito web e i canali social la positività al tampone del Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli nel corso delle ultime ore è ri ...

Le ha rotte, anzi le ha frantumate a chiunque, prima, durante e dopo il lockdown. Dunque nessuno si meravigli se qualche collega buontempone abbia sparso la voce di quel malessere figlio di una «abbuf ...Il Napoli ha confermato attraverso il proprio sito web e i canali social la positività al tampone del Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli nel corso delle ultime ore è ri ...