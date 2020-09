Calciomercato Napoli, Ciro Venerato su Kalidou Koulibaly: “Alle cifre che chiede Aurelio De Laurentiis, non lo venderà” (Di venerdì 11 settembre 2020) Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club. “Koulibaly? Spero che De Laurentiis riuscirà ad accettare offerte più basse, perché alle cifre che chiede lui non lo venderà, penso che il difensore possa realizzare il suo sogno di andare via qualora la società accetti offerte miti delle squadre estere interessate. Ma al momento nessuno spende i soldi che vuole il patron azzurro”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Difficilmente da qui al ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 11 settembre 2020), esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri a Radio Goal su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club. “? Spero che Deriuscirà ad accettare offerte più basse, perché allechelui non lo venderà, penso che il difensore possa realizzare il suo sogno di andare via qualora la società accetti offerte miti delle squadre estere interessate. Ma al momento nessuno spende i soldi che vuole il patron azzurro”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Difficilmente da qui al ...

DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - pisto_gol : In Francia si interrogano: perché il Lille regala 20 milioni al Napoli? - tuttonapoli : Auriemma: 'Il Napoli può chiedere Deulofeu in prestito, ottimi rapporti coi Pozzo' - AndreaFalco_15 : RT @_SiGonfiaLaRete: #ESCLUSIVA - #Zinchenko, l'agente: 'Se il #ManchesteCity volesse inserirlo nella trattativa per #Koulibaly...' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Deulofeu nome nuovo per l’attacco. Piace sempre Veretout, Milik fuori rosa Sport Fanpage Tottenham-Everton: presentazione della partita e pronostico

Nel weekend si alza il sipario sulla Premier League e la prima giornata riserva subito un match decisamente interessante: il Tottenham di José Mourinho ospita l'Everton di Ancelotti, protagonista rece ...

Calciomercato Napoli, Roberto De Zerbi è chiaro: “Se Jeremie Boga e gli altri portano offerte giuste, non li tratteniamo”

Ospite dei microfoni di Sky Sport è stato nelle ultime ore Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo ed ex giocatore del Napoli, che si è soffermato a parlare delle ipotesi di mercato per il club emilian ...

Nel weekend si alza il sipario sulla Premier League e la prima giornata riserva subito un match decisamente interessante: il Tottenham di José Mourinho ospita l'Everton di Ancelotti, protagonista rece ...Ospite dei microfoni di Sky Sport è stato nelle ultime ore Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo ed ex giocatore del Napoli, che si è soffermato a parlare delle ipotesi di mercato per il club emilian ...