Calciomercato Inter: Brozovic in uscita, piace al Monaco di Kovac (Di venerdì 11 settembre 2020) Marcelo Brozovic non rientra nei piani di Antonio Conte ed è stato messo sul mercato: piace al Monaco di Kovac Marcelo Brozovic è stato messo sul mercato dall’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo gli ammiccamenti di Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, sul croato è piombato il Monaco del connazionale Kovac. Dopo un’iniziale offerta (rifiutata) di 22 milioni i monegaschi sono pronti a tornare all’assalto: a 40 milioni, ragionevolmente, l’affare si chiude. Brozo ha la valigia pronta, il Monaco è disposto al sacrificio pur di accontentare Kovac. E l’Inter ha fretta di incassare per volare a Londra e fare all-in su ... Leggi su calcionews24

