Brescia, museo di scienze naturali: 'O sole mio. La stella più bella' (Di venerdì 11 settembre 2020) Domenica 13 settembre, al Castello di Brescia, è in programma un nuovo appuntamento con 'O sole mio. La stella più bella', ciclo di osservazioni del sole per famiglie, organizzato dal museo di scienze ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Domenica 13 settembre, al Castello di, è in programma un nuovo appuntamento con 'Omio. La', ciclo di osservazioni delper famiglie, organizzato daldi...

elelfodenajwa : Najwa io ti aspetto a Brescia quando vuoi. Possiamo andare a fare ape in centro o a visitare il castello che anche… - Sofia04052020 : RT @MinervaArmata: Il cartiglio a fianco a lei dice “che non volle essere ritratta”; è in posa elegante e raffinata, con una croce di diama… - CasaLettori : RT @MinervaArmata: Il cartiglio a fianco a lei dice “che non volle essere ritratta”; è in posa elegante e raffinata, con una croce di diama… - danielgr31 : RT @MinervaArmata: Il cartiglio a fianco a lei dice “che non volle essere ritratta”; è in posa elegante e raffinata, con una croce di diama… - Grazia_MB : RT @MinervaArmata: Il cartiglio a fianco a lei dice “che non volle essere ritratta”; è in posa elegante e raffinata, con una croce di diama… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia museo Brescia, museo di scienze naturali: "O sole mio. La stella più bella" BresciaToday Brescia, museo di scienze naturali: "O sole mio. La stella più bella"

Domenica 13 settembre, al Castello di Brescia, è in programma un nuovo appuntamento con “O sole mio. La stella più bella”, ciclo di osservazioni del sole per famiglie, organizzato dal Museo di Scienze ...

Vittoria Alata, ritorno a Brescia (al Capitolium) dal 21 novembre

(red.) Dal Comune di Brescia e riportata da Bresciaoggi trapela la data del 21 novembre: dovrebbe essere quello il momento da cui i bresciani potranno tornare a rivedere nel suo splendore la statua br ...

Domenica 13 settembre, al Castello di Brescia, è in programma un nuovo appuntamento con “O sole mio. La stella più bella”, ciclo di osservazioni del sole per famiglie, organizzato dal Museo di Scienze ...(red.) Dal Comune di Brescia e riportata da Bresciaoggi trapela la data del 21 novembre: dovrebbe essere quello il momento da cui i bresciani potranno tornare a rivedere nel suo splendore la statua br ...