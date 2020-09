Ascolti tv, dati Auditel giovedì 10 settembre: Nero a metà 2 doppia Chi vuol essere milionario (Di venerdì 11 settembre 2020) Il ritorno di ‘Nero a metà‘ con la seconda stagione è vincente. La fiction di Rai1 con Claudio Amendola ha ottenuto infatti 3.993.000 telespettatori e il 18,41% di share nel primo episodio, e 3.748.000 con il 21,4% nel secondo, quasi raddoppiando il ritorno su Canale 5 di ‘Chi vuol esser milionario?’, visto da 2.021.000 telespettatori pari all’11,63%. Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per lo speciale dedicato a Lucio Battisti su Rai2, ‘Io Tu Noi, Lucio‘, che ha conquistato 1.195.000 telespettatori pari al 5,88% di share. Di seguito gli altri programmi della prima serata di ieri: su Rai3 il film ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’ (1.082.000 telespettatori, share 5,19%); Su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ... Leggi su tvzap.kataweb

