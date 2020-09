Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma di nuovo single | Nicola sotto accusa e Armando esce con una corteggiatrice di Gianluca

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 11 settembre 2020) Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata di. Le, ci giungono come sempre, dalle valide talpe del VicoloDelleNews che svelano in dettaglio tutti i retroscena delappuntamento che in televisione vedremo nelle prossime settimane.nuova registrazione La puntata è cominciata con una sintesi della registrazione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.