Almeyda, che batosta! Prende 7 gol con il San José in Mls (Di venerdì 11 settembre 2020) Uno, due, tre... fino a sette. Ricordate Matias Almeyda? Campione d'Italia con la Lazio nel 2000 , centrocampista di garra e quantità anche con Inter, Parma e Brescia. Argentino, 46 anni, oggi fa l'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Uno, due, tre... fino a sette. Ricordate Matias? Campione d'Italia con la Lazio nel 2000 , centrocampista di garra e quantità anche con Inter, Parma e Brescia. Argentino, 46 anni, oggi fa l'...

sportli26181512 : Almeyda, che batosta: perde 7-1 con il suo San José in Mls. E non è la prima volta...: Almeyda, che batosta: perde… - Gazzetta_it : #Almeyda, che batosta! Perde 7-1 con il #SanJoséEarthquakes #MLS - Anti_antilazio : @Il__Boccia @emipro74 @OfficialSSLazio Che per comprare Crespo Cragnotti svendette il centrocampo. Diede via Almeyd… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeyda che Almeyda, che batosta: perde 7-1 con il suo San José in Mls. E non è la prima volta... La Gazzetta dello Sport “Piperno: "Perché Arcadio Spinozzi è il simbolo della mia Lazio”

Alessandro Piperno, scrittore, noto tifoso laziale, chi è Arcadio Spinozzi, perché è stato così importante per lei e con quale giocatore di oggi l'ha sostituito? "Arcadio Spinozzi militava in quella s ...

Piperno: "Vi spiego perché Arcadio Spinozzi è il simbolo della mia Lazio”

ROMA - Alessandro Piperno, scrittore, noto tifoso laziale, chi è Arcadio Spinozzi, perché è stato così importante per lei e con quale giocatore di oggi l'ha sostituito? "Arcadio Spinozzi militava in q ...

Alessandro Piperno, scrittore, noto tifoso laziale, chi è Arcadio Spinozzi, perché è stato così importante per lei e con quale giocatore di oggi l'ha sostituito? "Arcadio Spinozzi militava in quella s ...ROMA - Alessandro Piperno, scrittore, noto tifoso laziale, chi è Arcadio Spinozzi, perché è stato così importante per lei e con quale giocatore di oggi l'ha sostituito? "Arcadio Spinozzi militava in q ...