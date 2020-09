Xbox Game Pass per PC sta per lasciare la beta e aumenterà di prezzo (Di giovedì 10 settembre 2020) Microsoft ha annunciato che Xbox Game Pass per PC aumenterà il prezzo dell'abbonamento già la prossima settimana, poiché il servizio sta per lasciare la beta.Come rivelato su Twitter, la società "ritirerà il prezzo di lancio il 17, ma se siete già membri, pagherete la stessa tariffa durante il prossimo ciclo di fatturazione".Apprendiamo anche che Xbox Game Pass per PC invierà ai suoi utenti una "notifica" il 17 che includerà "maggiori dettagli" su questo cambio.Leggi altro... Leggi su eurogamer

