Vacanze bio a Babele: il progresso sa d'amaro - (Di giovedì 10 settembre 2020) Stefano Giani Assandira non è un agriturismo in Sardegna ma un microcosmo ricco di peccati e soprattutto peccatori Assandira non è un agriturismo in Sardegna ma un microcosmo ricco di peccati e soprattutto peccatori. Fatto di figli che sfruttano i padri e nuore che chiedono in prestito al genitore il seme di famiglia di cui gli eredi sono poveri. «Noi possiamo fare tutto» è il motto di questa «figlia» della Merkel, opportunista, ambigua e sfrontata, sull'isola per inventare il turismo che non c'era. Il pastore come attrazione. Gli animali - perfino nelle loro funzioni riproduttive - esibiti come spettacolo. Le orge nelle caverne. Insomma, l'uomo. Nelle sue più svergognate declinazioni. Due mondi a confronto. Quello rurale che rappresenta le origini, la società pura e forse ingenua ma non contaminata dalla corruzione e ... Leggi su ilgiornale

Come avere capelli perfetti prima e dopo l'estate? La prima regola è l'idratazione, si perché come la pelle anche i capelli si disidratano per l'effetto del sole, del caldo e della salsedine ma anche ...

Dopo le vacanze i tuoi capelli sono secchi e sfibrati? Il sole, unito al vento e alla sabbia, può essere responsabile del danneggiamento dei tuoi capelli al rientro dalle vacanze. Cose fare allora per ...

