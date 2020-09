‘Uomini e Donne’, una delle troniste più amate di sempre è diventata mamma per la prima volta! (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovo fiocco azzurro in casa Uomini e Donne: Paola Frizziero ha, infatti, dato alla luce il suo Gennaro Maria. L’ex corteggiatrice di Salvatore Angelucci è uno dei personaggi più amati della storia del dating show di Canale 5. Dopo aver vestito i panni della contendente del deejay, esser stata scelta e aver vissuto con lui una storia molto tormentata, è anche salita sull’ambitissima poltrona rossa, ma la sua avventura non è finita nel migliore dei modi ed ha ricevuto un secco no dal suo corteggiatore Carmine Fummo. Da allora Paola ha scelto di chiudere una volta per tutte i ponti con la televisione ed è tornata a circondarsi dei suoi affetti più cari e della sua fede. sempre schiva a mostrarsi in pubblico e a raccontare qualcosa di sé, qualche mese fa durante un’intervista per la San Mattia Onlus aveva ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - AMorelliMilano : FORZA #MATTEO, siamo tutti con te! #SALVINI: “Alla rabbia di pochi rispondiamo col sorriso e col lavoro, evviva l’… - matilde_giusti : RT @cessoapedalii: @nelsottobosco se l’unico momento in cui tiri fuori il disagio degli uomini è per invalidare l’esperienza di donne, non… - loveleesnake : RT @airplaneoversea: Ultima cosa: vorrei dire a Barbie Xanax che io sono andata in giro di notte e che due uomini mi hanno inseguito mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia