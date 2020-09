Suarez Juve, c’è la data dell’esame di italiano: si prova a stringere con il Barça (Di giovedì 10 settembre 2020) Suarez Juve: spunta la data dell’esame di italiano. Ora c’è fretta per il club della Continassa che vuole accelerare i tempi Nonostante qualche raffreddamento dalla Spagna, secondo Sky Sport la Juventus continua a lavorare con il piede sull’acceleratore a Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano la prossima settima dovrebbe sostenere l’esame di italiano, essenziale per acquisire il passaporto comunitario. Il rischio è quello di sforare con le tempistiche la data del 5 ottobre, quella della chiusura del calciomercato estivo. Anche se il giocatore potrebbe potenzialmente arrivare dopo quel termine, se svincolato. Spaventa comunque la possibilità di trovarsi a fine ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - tuttosport : #Sport: '#Suarez-#Juve, ci siamo: ecco i dettagli' - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - andreadeeds : RT @Baldo20012010: Suarez è ad un passo dalla Juve da 3 settimane. Sta facendo la Parigi Dakar a piedi. - sportli26181512 : Juve, è brivido Luis Suarez: c'è un problema di tempo: L'attaccante vuole vestire bianconero ma ci sono ancora dei… -

La Juventus è alla ricerca disperata di un attaccante: Suarez è in pole, ma l'acquisto di McKennie complica i piani della Vecchia Signora. Ennesimo errore commesso da Fabio Paratici che potrebbe lasci ...Alberto Zaccheroni ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio del campionato di Serie A: le sue parole Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Inter e Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sp ...