Studente del liceo positivo al Covid, quarantena per lui e altri 10 compagni di classe (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano. Studente del liceo Cremona di Milano positivo al Covid, quarantena per lui e altri 10 compagni. L’adolescente, secondo quanto riportato dal “Corriere della sera”, si è sottoposto al tampone una volta rientrato dalle vacanze estive. L’esito è stato positivo, ma lo Studente è però asintomatico: nonostante questo rimarrà a casa in quarantena. Il giovane, una volta rientrato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LaStampa : Mio figlio Willy, studente e lavoratore modello ucciso in una rissa: “Non ha mai fatto del male a nessuno” - simonettapiero2 : RT @baronemarco80: Fila di docenti a #Monfalcone per il test #coronarvirus...alla faccia di chi li denigra in modo vigliacco, e accolti da… - SaliBaraka : @gzibordi Ma chiaro, vi hanno criticato perchè sono servi e voi siete liberi, non perché avete costruito una tesi s… - brischi79 : @Clara79983474 @matteosalvinimi Si, tutto è sperimentabile, se però nella testa dello studente già in partenza c'è… - unipegaso_ : @chanevlucy Ciao! Non so se ormai hai già risolto, siamo la pagina del polodidattico Unipegaso e UniMercatorum, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente del Milano, studente di liceo positivo al Coronavirus: quarantena per lui e per 10 compagni Fanpage.it Due studentesse inglesi denunciano violenza durante una festa privata: indagini a Matera

La vicenda, avvenuta alcuni giorni fa, è avvolta nello strettissimo riserbo degli inquirenti del commissariato di polizia di Pisticci e della Questura di Matera che stanno effettuando indagini ...

"Dammi la catenina o ti ammazzo". Arrestato a Gavirate baby estorsore

Gavirate (Varese), 10 settembre 2020 - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gavirate con l'accusa di estorsione ai danni di un minore. Insieme a lui sono stati denunciati altri du ...

La vicenda, avvenuta alcuni giorni fa, è avvolta nello strettissimo riserbo degli inquirenti del commissariato di polizia di Pisticci e della Questura di Matera che stanno effettuando indagini ...Gavirate (Varese), 10 settembre 2020 - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gavirate con l'accusa di estorsione ai danni di un minore. Insieme a lui sono stati denunciati altri du ...