Roma, incidente sulla Pontina: strada chiusa, 7 chilometri di coda (Di giovedì 10 settembre 2020) sulla strada statale 148 '' la carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione Roma al chilometro 28,800 a Pomezia, nella città metropolitana di Roma, a causa di un incidente. Il traffico è deviato ... Leggi su leggo

astralmobilita : ???? #A1 #FirenzeRoma code per incidente tra #PonzanoRomano e #DiramazioneRomaNord verso #Roma @quotidianolazio… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #incidente - Via Marmorata - Traffico rallentato altezza Piazzale Ostiense > Via Galvani #luceverde #Lazio - LatinaQTW : Pontinia bloccata, corsia di marcia direzione Roma chiusa per incidente. Oltre 10 km di fila - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Marmorata - Traffico rallentato altezza Piazzale Ostiense > Via Galvani #luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : [AGG] #incidente RIMOSSO- SR148 Pontina #traffico regolare tra Pomezia centro e Pomezia Nord > Roma #luceverde… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente Incidente sul raccordo: scontro auto moto, ferito un motociclista. Strada bloccata RomaToday Sardegna, la trave del capannone crolla sul camion: Michele muore a 35 anni

Un incidente drammatico che ha strappato la vita a un autotrasportatore di 35 anni. Michele Murgia è morto schiacciato nell'abitacolo del suo camion quando una pesante trave in cemento ...

Assaltano sala slot con mazze: paura a Roma

Rocambolesca rapina con inseguimento questa mattina alle 4.30 a Roma. Una banda di 7 persone ha assaltato una sala slot in via Villa Severini rompendo i vetri con delle mazze. Dopo aver minacciato i d ...

Un incidente drammatico che ha strappato la vita a un autotrasportatore di 35 anni. Michele Murgia è morto schiacciato nell'abitacolo del suo camion quando una pesante trave in cemento ...Rocambolesca rapina con inseguimento questa mattina alle 4.30 a Roma. Una banda di 7 persone ha assaltato una sala slot in via Villa Severini rompendo i vetri con delle mazze. Dopo aver minacciato i d ...