Dan Friedkin è sbarcato a Roma: tanti i temi in agenda per il neo presidente: dallo stadio al mercato, al ds Dan Friedkin è sbarcato a Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, il magnate texano è nella Capitale, per la gioia dei tifosi giallorossi, che aspettavano di vederlo da quando ha rilevato il club (il 17 agosto) Friedkin sarebbe già in contatto telefonico con il Ceo Guido Fienga. Sono tanti i temi in agenda: dallo stadio (potrebbe essere in agenda un incontro con la Raggi), al mercato, al ruolo di ds, a un incontro con Fonseca. Si è parlato anche di un ritorno di Totti in ...

Solano_56 : Dan #Friedkin e’ arrivato a Roma Il nuovo proprietario della #Roma atterrato in Italia qualche giorno fa a Venezia - Gazzetta_it : #Roma, è il giorno del nuovo proprietario #Friedkin nella Capitale - mery_claire91 : Ieri erano a Venezia oggi sono a Roma e nessuno fino a poco fa lo sapeva #Friedkin - save_grasselli : Dan #Friedkin è già a #Trigoria: incontro e colloquio con #Fonseca e la squadra #ASRoma - akille15 : Roma, Friedkin è sbarcato nella Capitale: tanti gli appuntamenti in agenda. -