Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, la verità: “C’è una grande intesa, ma…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono una delle coppie (per ora solo a livello professionale) più chiacchierate del momento. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, che si ritroveranno a collaborare nel corso della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lui come ballerino, lei come conduttrice. I due sono apparsi immediatamente molto affiatati agli occhi dei fan e, inevitabilmente, sono iniziate a susseguirsi una serie di voci sul loro conto e sul fatto che la loro intesa fosse non solo professionale, ma anche sentimentale. A far accrescere le indiscrezioni erano state, inoltre, una serie di foto diffuse da Diva e Donna. La rivista aveva infatti pubblicato degli scatti che ritraevano la coppia in giro per Roma, mano nella mano. Raimondo Todaro ed Elisa ... Leggi su velvetgossip

