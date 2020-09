Morto nel cantiere, Fiordellisi (Cgil): “Più poteri all’Inail” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – «Ancora una morte sul lavoro nel settore edile in Irpinia. È difficile chiedere e pretendere più prevenzione, sui luoghi di lavoro, quando anche persone esperte, ex titolari di impresa, muoiono nei cantieri», così Franco Fiordellisi sull’ultimo tragico evento nella provincia irpina. «Durante il lockdown – osserva il sindacalista – tutti hanno ricordato come la vita sia un bene troppo prezioso: parole che, amaramente, sono rimaste tali. La fase post chiusura ci consegna un incremento di infortuni e morti sul lavoro spaventoso, così come le criticità ambientali, su questo bisogna riflettere ed agire». «Il governo nazionale deve rivedere le norme sull’INAIL, dando più personale ispettivo e riassegnare le funzioni ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Operai caduti nel silos, è morto anche Francesco Gennero: si era buttato per tentare di salvare il fratello Davide - Linkiesta : Lutto nel mondo della cultura: è morto Philippe Daverio, storico dell'arte, saggista, politico e conduttore tv - HuffPostItalia : Migrante trovato morto nel traghetto per Ancona: era un 24enne afgano - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! 47enne trovato morto nel Vicentino - TerryEmpyre : RT @Adnkronos: #Covid, 163 casi e un morto nel Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Morto nel Covid, 163 casi e un morto nel Lazio Adnkronos Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 10 settembre 2020. È di 35.708 ...

Morto nel cantiere, Fiordellisi (Cgil): «Più poteri all’Inail»

«Ancora una morte sul lavoro nel settore edile in Irpinia. È difficile chiedere e pretendere più prevenzione, sui luoghi di lavoro, quando anche persone esperte, ex titolari di impresa, muoiono nei c ...

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 10 settembre 2020. È di 35.708 ...«Ancora una morte sul lavoro nel settore edile in Irpinia. È difficile chiedere e pretendere più prevenzione, sui luoghi di lavoro, quando anche persone esperte, ex titolari di impresa, muoiono nei c ...