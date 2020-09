Matteo Salvini aggredito in strada: il video (Di giovedì 10 settembre 2020) Matteo Salvini è stato aggredito ieri a Pontassieve, in Toscana, da una giovane donna che si è aggrappata ai suoi indumenti, gli ha abbassato la mascherina, e strappato il rosario che portava al collo. Intanto il leader della Lega ha già rassicurato tutti sul suo profilo Facebook sulle sue condizioni di salute dopo quanto accaduto. L’aggressione a Salvini a Pontassieve Il leader della Lega era impegnato in un’iniziativa politica per le elezioni regionali della Toscana. La donna lavora per un progetto del servizio civile del Comune della cittadini. Si è avvicinata a Salvini in un attimo, una aggressione durata pochi secondi visto l’immediato intervento della polizia. In queste ore si sta valutando di procedere nei confronti della donna con una ... Leggi su thesocialpost

borghi_claudio : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante Cose già viste... fra gli applaus… - Rinaldi_euro : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante – Il Tempo - AndreaScanzi : Solidarietà a Matteo Salvini per la vile aggressione subita. Senza se e senza ma. #PONTASSIEVE - AnnaLu68097816 : RT @Stocca64: LA #DEMOCRAZIA VISTA DA #SINISTRA? #MonicaMarini è #Sindaco di #Pontassieve ha definito #Salvini #OspiteSgradito. Ha poi fatt… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Ieri Matteo Salvini è stato aggredito in Toscana da una donna originaria del Congo che gli ha strappato la camicia e il rosar… -