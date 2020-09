Marco Bellocchio su Cesare Battisti: "Il carcere non può essere un luogo infernale" (Di giovedì 10 settembre 2020) Marco Bellocchio, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, ha parlato di Cesare Battisti, l'ex terrorista che da qualche giorno ha iniziato in carcere lo sciopero della fame. Marco Bellocchio a Venezia 77 ha preso posizione sul caso di Cesare Battisti: il regista ha rilasciato un'intervista a Il Riformista in cui sostiene la protesta non violenta dell'ex terrorista: "Il carcere deve essere un luogo umano e non infernale". Il regista Marco Bellocchio è sempre stato politicamente impegnato e non ha mai avuto paura di esporre le sue idee anche nella vita privata. Nel 2006 dopo essersi allontanato dalle posizioni comuniste si ... Leggi su movieplayer

