M5S, tornano a soffiare venti di scissione (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Nel M5S tornano a soffiare venti di scissione. Oggi, in Aula alla Camera, l'ennesima prova delle tensioni interne: 4 deputati hanno votato contro il decreto semplificazioni, 45 non hanno partecipato al voto e altri 31 erano in missione. "Per il momento non ho intenzione di lasciare il Movimento. Vedrò come si comporteranno nelle prossime settimane", dice all'Adnkronos Fabio Berardini (uno dei 4 contrari al decreto), che non esclude possibili addii nell'immediato futuro: "Penso che molti siano stufi di navigare a vista. Sicuramente se il Movimento non tornerà sulla retta via, per la difesa dei valori originari, credo che molti lo abbandoneranno". E mentre il Movimento si prepara a tornare nelle piazze - il 12 settembre ci saranno centinaia di banchetti in tutta Italia per ... Leggi su liberoquotidiano

