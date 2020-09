La lotta del professor Ortolani contro il Covid: 6 mesi in ospedale, più volte a un passo dal baratro. “Ora voglio tornare a insegnare” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Buongiorno, sono Sandro è sto facendo un percorso di riabilitazione post-Covid”. Sandro Ortolani, 62 anni, docente di infermieristica alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche porta addosso i segni di una battaglia durissima contro un nemico sconosciuto e feroce, il Covid-19. Alla fine Ortolani ha prevalso dopo sei mesi di lotta, due dei quali trascorsi in terapia intensiva al regionale Torrette di Ancona. Due giorni fa, prima di lasciare l’ospedale, Ortolani ha acconsentito a registrare un breve video in cui lo si vede seduto su una sedia a rotelle, la mascherina chirurgica indossata e alla base del collo il cerotto a proteggere la ferita della tracheo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

amnestyitalia : #8settembre Giornata internazionale dell'alfabetizzazione. La celebriamo ricordando Iqbal Masih, attivista assassin… - Europarl_IT : 'Siamo molto preoccupati per l’arresto di Maria Kolesnikova. Chiediamo chiarimenti e immediato rilascio di tutti i… - mauroberruto : La lotta è arte, non è cosa da assassini. Le mie riflessioni sulla fine del povero #WillyMonteiro e su chi vuole c… - Noovyis : (La lotta del professor Ortolani contro il Covid: 6 mesi in ospedale, più volte a un passo dal baratro. “Ora voglio… - JimenezEdizioni : ??'Highway Patrolman' di Bruce Springsteen è citata in epigrafe al romanzo di Tyler Keevil 'Poncho e Lefty'. Non è s… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta del Lotta a colpi di savoiardi e mascarpone: in Veneto parte la sfida per il campione del mondo di tiramisù La Stampa Ultima chiamata per la Ricerca di base (di C. Caporale e L. Maiani)

Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani hanno consigliato e sostenuto validamente l’azione del governo, insieme a eminenti esperti in epidemiologia e ...

Lotta alle fumarole abusive: denunciati 17 imprenditori agricoli

Corriere di Ragusa .it – Direttore: Antonio Diraimondo – Aut. del tribunale di Modica n.1/ Febbraio 2008 Corriere di Ragusa S.r.l. – P. Iva: 01404940882 – Gerenze: redazione e staff – Questa opera è p ...

Istituto Superiore di Sanità e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani hanno consigliato e sostenuto validamente l’azione del governo, insieme a eminenti esperti in epidemiologia e ...Corriere di Ragusa .it – Direttore: Antonio Diraimondo – Aut. del tribunale di Modica n.1/ Febbraio 2008 Corriere di Ragusa S.r.l. – P. Iva: 01404940882 – Gerenze: redazione e staff – Questa opera è p ...