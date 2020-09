Immortals Fenyx Rising disponibile dal 3 dicembre (Di giovedì 10 settembre 2020) In occasione dell’Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Immortals Fenyx Rising™, in precedenza conosciuto come Gods & Monsters, sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 dicembre 2020 per Stadia, PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One (tra cui Xbox One X), Nintendo Switch™, Epic Games e UPLAY. Il gioco sarà disponibile anche per PlayStation®5 e Xbox Series X, oltre che su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft*. Sviluppato dallo studio di Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin’s Creed® Odyssey, Immortals Fenyx Rising è una nuova ed emozionante IP che porta la maestosa avventura mitologica a nuovi livelli**. I giocatori vestiranno i panni di ... Leggi su gamerbrain

